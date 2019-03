Pauline Krikke na twee jaar burgemeesterschap nog altijd ontroerd door “kracht van de Hagenaar”

Bonden blazen pensioenprotest af wegens schietpartij in Utrecht

Burgemeester Pauline Krikke vierde zondag in persoonlijke kringen het twee-jarige jubileum van haar burgemeesterschap. Maandagochtend blikte ze op Den Haag FM terug op de afgelopen twee jaar en de jaren die nog komen. “Ik kan niet wachten om nog meer Hagenaars en Hagenezen persoonlijk te ontmoeten”, vertelt de burgemeester.

Pauline Krikke kijkt met plezier terug op de afgelopen twee jaar. “We hadden hier de finish van de Volvo Ocean Race, dat was geweldig.” Maar als het om hoogtepunten gaat, wordt de burgemeester het diepst geraakt door de veel kleinere evenementen en ontmoetingen. “De kracht van mensen die zich vrijwillig inzetten voor de buurt of hun stadsgenoot. Dat vind ik het mooist.” Door haar aanwezigheid in de stad gelooft Krikke een hechte band op te bouwen met de bewoners van de stad. “En daardoor een persoonlijke band met de stad als geheel.”

Niet alleen rozengeur en maneschijn

Toch heeft Krikke als burgemeester een aantal nare gebeurtenissen meegemaakt: Zo werd Scheveningen tijdens de jaarwisseling getroffen door een vonkenregen na het ontsteken van het vreugdevuur. “Ik heb meebeleefd hoe vreselijk beangstigend dat was.” Kort daarop volgde de explosie op de Jan van der Heijdenstraat. “Ook op dit soort momenten is het ontroerend om zien hoe de inwoners van de stad voor elkaar klaar staan.”

De burgemeester verheugt zich enorm op de komende jaren. “In de toekomst zijn in Den Haag nog de Invictus Games met het bezoek van Britse prins Harry, het concert van popster Pink op het Malieveld en de eerste editie van SAIL Scheveningen.”

Luister hier naar het interview met Pauline Krikke op Den Haag FM.