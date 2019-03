Politie geeft foto verdachte schietpartij vrij

UPDATE – De politie laat weten dat de hoofdverdachte is aangehouden.

De politie Utrecht heeft het signalement van de verdachte van de schietpartij eerder vandaag vrijgegeven. De politie vraagt iedereen uit te kijken naar de 37-jarige Gökmen Tanis., geboren in Turkije.

‘Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070,’ aldus de politie.

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is een schietincident geweest; de politie houdt rekening met een terroristisch motief. De schietpartij in Utrecht vond rond 10.45 uur plaats in een tram op het 24 Oktoberplein.