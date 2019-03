WINACTIE: Gratis naar KUENTA op 22 maart in het Paard

Den Haag FM geeft deze week vrijkaarten weg voor KUENTA op vrijdag 22 maart in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in.

KUENTA (voorheen bekend als Kuenta I Tambu) neemt de authenticiteit van de traditionele Tambú muziek en laat deze rondzingen in een tropische mix die gaat van baile funk tot moombahton! Of nog beter gezegd: Tambutronic. ‘Kuenta I Tambu’ betekent, vertaalt vanuit het Papiamento, ‘verhalen en drums’, dit is wat deze band wil uitdragen. Ritmes, van traditioneel tot splinternieuw en van akoestisch tot elektronisch, maken samen een verhaal. En bij deze band een verhaal waar je met je hele lichaam naar luistert, want stil blijven staan bij een show van KiT is onmogelijk. Nadat de groep eerder op toonaangevende festivals als Glastonbury, SXSW, Eurosonic Noorderslag en Welcome To The Village speelde komen ze nu naar het Paard.

Den Haag FM geeft twee keer twee vrijkaarten weg voor KUENTA op vrijdag 22 maart in het Paard. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou deze week je telefoon goed in de gaten. Justin Verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaar van de vrijkaarten.