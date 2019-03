Winkeliers en wethouder beginnen alvast aan opknappen Badhuisstraat

Hoewel er nog gewerkt wordt aan het actieplan voor het opknappen van de Badhuisstraat op Scheveningen, hebben de winkeliers en wethouder Richard de Mos alvast de handen uit de mouwen gestoken. De wethouder Buitenruimte verrichte samen met zijn ambtenaren een paar kleine werkzaamheden om de straat aangenamer te maken.

Zo zijn een aantal hagenaartjes, de groene afzetpaaltjes, op de juiste plek gezet. Ook is een scheef verkeersbord goed gehangen en zijn verschillende verzakkingen in de stoep opgelost. “Het was echt even nodig, want je wil niet over de stoep struikelen”, zegt voorzitter van de winkeliersvereniging Mariska van den Berg.

Gezelliger

Eerder zei Van den Berg al dat de Badhuisstraat wat haar betreft een stuk gezelliger mag worden. Zo moet de entree minder grijs en grauw en moet het grote aantal weesfietsen afnemen. Er wordt daarom door de gemeente gewerkt aan een actieplan voor het opknappen van de Badhuisstraat dat later dit jaar bekend zal worden.

Zelf hebben de winkeliers ook al het een en ander in gang gezet. “We hebben geld geregeld voor een leuk buurtevenement en gaan binnenkort weer weesfietsen weghalen”, zegt Van den Berg. “We nemen zo al een voorschot op de plannen later dit jaar.”

Bekijk hier de video waarin Mariska van den Berg vertelt wat er allemaal beter mag in de straat.