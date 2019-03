Den Haag krijgt eerste cocktailweek in mei

Den Haag krijgt in mei voor het eerst een eigen cocktailweek. Negentien cafés en restaurants organiseren een week lang workshops, presentaties en andere activiteiten.

“We zien dat de cocktail een enorme populariteitsexplosie kent”, vertelt organisator Astrid Philipsen op Den Haag FM. “Daar spelen wij op in door samen met negentien locaties, waarvan vijf op het strand, de cocktailweek te organiseren.” Het idee is niet nieuw. “In de hele wereld wordt dit al georganiseerd”, zegt Astrid. “Onlangs nog in Amsterdam en in het Engelse Brigthon.”

De The Hague Cocktail Week 2019 is van zaterdag 11 tot en met zondag 19 mei. Kijk hier voor meer informatie.

Luister hier naar het interview met Astrid Philipsen op Den Haag FM.