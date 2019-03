Den Haag krijgt eerste cocktailweek in mei

Dichtgeplakte winkels mogen niet meer, stadsbestuur treedt op

Het stadsbestuur gaat strenger handhaven op geblindeerde en dichtgeplakte winkelramen. Volgens de regels mag slechts 20 procent van de oppervlakte van een ruit beplakt worden, maar de realiteit is nu vaak dat hele ramen dichtzitten.

Aantrekkelijk centrum

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende vorig jaar een motie in om het blinderen van ramen tegen te gaan. Die motie wordt nu uitgevoerd door het stadsbestuur, dat zegt dat afgeplakte ramen niet bij een aantrekkelijk winkelgebied passen.

Ondernemers en winkeliersverenigingen kunnen misstanden melden bij de gemeente, zodat de gemeente vervolgens kan handhaven op afgeplakte winkelruiten.

Raadslid Ralf Sluijs: “Wij staan voor gezellige en open winkelstraten. Geblindeerde winkelramen passen daar niet in en hebben een negatieve invloed op de winkelbeleving. Goed dat er nu strikt op gehandhaafd wordt. Dichtgeplakte winkels willen we in onze stad gewoon niet hebben”.