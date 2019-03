Harrie Jekkers en Klein Orkest sluiten comebacktournee af in Zuiderpark

Dochter Trump misschien naar Den Haag voor ondernemerscongres

Het is heel goed mogelijk dat de dochter van de Amerikaanse president begin juni naar Den Haag komt voor een grote internationale top voor ondernemers.

Volgens bronnen is Ivanka Trump bij de Global Entrepreneurship Summit, meldt de NOS. Het is de eerste keer dat het evenement in Europa wordt gehouden.

Duizend bedrijven

Tijdens het evenement komen meer dan duizend bedrijven van de hele wereld naar Den Haag. De grote vraag is of president Trump ook komt.

Voor Nederland zijn onder meer Philips, APG, DSM, IBM, Ahold, Unilever en Rabobank bij het evenement betrokken.

Kans

Ondernemersvereniging VNO-NCW zei eerder dat het evenement de kans is om de economische en politieke relatie met de VS te verbeteren.

Foto: Wikimedia / North Charleston, SC.