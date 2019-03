Haagse gamebouwer speelt in op Nintento Switch-trend

De zogenaamde indie-games, computerspelletjes gemaakt door kleine fabrikanten, voor het spelplatform Nintendo Switch zijn immens populair. De Haagse gamestudio TurtleBlaze, onderdeel van internetbedrijf Q42, speelt daarop in door binnenkort hun eerste spel te lanceren: Kunai.

“Indie-games zijn hot”, zegt Benjamin de Jager van TurtleBlaze op Den Haag FM. “Veel gamers vinden het leuk om kleine spelletjes van kleine ontwikkelaars te spelen.” Om het voor elkaar te krijgen dat het grote Nintendo hun spel gaat lanceren is TurtleBlaze in zee gegaan met de Franse ontwikkelaar The Arcade Crew.

Kunai is een spelletje waarin een tablet de wereld moet redden. Het is de bedoeling dat het dit jaar nog uitkomt, niet alleen op Nintendo Switch maar ook op PC.

Luister hier naar het interview met Benjamin de Jager op Den Haag FM.