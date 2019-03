Haagse muzikanten Henk en Melle schrijven album op terras ijssalon Florencia

Goed nieuws voor de fans van muzikanten Henk en Melle, die bekend zijn van onder andere Hallo Venray en Smutfish. De twee heren komen, dankzij een crowdfundingsactie, binnenkort met een gloednieuw album op CD. Inspiratie hiervoor haalden ze uit een ochtendje terras zitten bij ijssalon Florencia.

“We zijn gaan zitten en toen kwamen de ideeën vanzelf. We keken naar de mensen op straat, de winkels en wat er verder in de omgeving gebeurde”, vertelt Melle. Het terras van Florencia is voor beiden een bron van inspiratie. “Ik kom hier heel graag. Het is een ruim en groot terras waar je alles goed kan zien”, zegt Henk.

Zo hebben de twee een liedje geschreven over Taco Gorter die bij Rock Palace, een winkel aan de overkant van de straat, werkt. “We wisten dat hij terug was bij Rock Palace. Hierop hebben wij een nummer gemaakt; Taco is back, no more worries”, aldus Henk. Het album is vanaf 21 april verkrijgbaar.