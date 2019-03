McDonald’s restaurants gaan strijd aan tegen zwerfafval

Op zaterdag 23 maart slaan McDonald’s restaurants samen de handen ineen tijdens de Landelijke Opschoondag. De Landelijke Opschoondag is een jaarlijks initiatief van Stichting Nederland Schoon, waarbij bedrijven, gemeenten en vrijwilligers samen de strijd aangaan tegen zwerfafval.

Franchisenemers uit de regio laten in een gezamenlijke reactie weten: “Om zwerfafval aan te pakken, moeten we met zijn allen de handen uit de mouwen steken. Tijdens de Landelijke Opschoondag laten wij zien dat wij samen met restaurants uit de hele regio Den Haag ook op deze dag onze verantwoordelijkheid nemen in het verminderen van zwerfafval in de buurt.”

McDonald’s en Stichting Nederland Schoon

Om de omgeving van de 247 McDonald’s restaurants in Nederland schoon te houden, heeft McDonald’s samen met Stichting NederlandSchoon onderzoek gedaan naar consumentengedrag en beperking van zwerfafval. Zo zorgt McDonald’s voor prullenbakken op strategische plekken op het terrein van alle McDonald’s restaurants om het gasten zo makkelijk mogelijk te maken hun afval weg te gooien. Daarnaast ruimen medewerkers van McDonald’s meerdere malen per dag zwerfafval op.