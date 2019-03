Wethouder Van Alphen steunt staatssecretaris Blokhuis in aanpak dakloosheid jongeren

Wethouder Bert van Alphen (foto) wil zich aansluiten bij het ‘Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren’ van staatssecretaris Paul Blokhuis. In het vorige week gepresenteerde plan staat dat de komende jaren alle ruim 10.000 dak-en thuisloze jongeren tussen de achttien en 27 jaar geholpen worden aan een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis.

Zes gemeenteraadsleden willen graag dat Den Haag ‘pilotgemeente’ wordt.”Dit sluit goed aan bij de aanpak waar we nu al mee bezig zijn”, zegt Van Alphen op Den Haag FM. “We hebben al een plan liggen, door de hele gemeenteraad ondertekend, waarin we dakloosheid onder jongeren gaan aanpakken.”

Van Alphen heeft inmiddels een gesprek met de staatssecretaris gehad. Wanneer besloten wordt of Den Haag pilotgemeente wordt of niet is nog niet bekend.

Foto: Gemeente Den Haag

Luister hier naar het interview met Bert van Alphen op Den Haag FM.