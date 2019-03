Zwaargewonde bij steekpartij aan Lamgroen

In een woning aan het Lamgroen in het centrum heeft dinsdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Een slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt mediapartner Omroep West.

De steekpartij werd rond 7.15 uur gemeld. Volgens de politiewoordvoerder werd ter plaatse een gewonde man aangetroffen die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of het hierbij om de dader of het slachtoffer gaat.

De tweede persoon die bij de steekpartij betrokken zou zijn, is nog niet terecht. Volgens de politie wordt in ziekenhuizen gekeken of deze persoon daar is.

De politie zoekt uit wat er precies gebeurd is.