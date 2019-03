Een kwart van Den Haag heeft al gestemd tijdens verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Ongeveer een kwart van de Hagenaars is voor het einde van de werkdag naar de stembus gegaan. 27,7 procent van de stemgerechtigden in Den Haag heeft de stem uitgebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen. Voor de waterschappen ligt dat percentage iets lager met 22,8 procent.

Verslaggever Rogier Heimgartner bezocht een van de 269 stembureaus in Den Haag: de Stadsboerderij Molenweide in Laak. “Bij ons zijn inmiddels zo’n 160 stemmen uitgebracht. Het is niet heel druk, maar de stemming zit er goed in”, vertelt de voorzitter van het stembureau tegen Rogier.

Het is woensdag tot 21.00 uur mogelijk voor alle stemgerechtigden in Den Haag om zijn of haar stem uit te brengen.

Luister hier naar de bijdrage van verslaggever Rogier Heimgartner op Den Haag FM.