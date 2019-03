Familie van overleden Pool neemt advocaat in de arm

Een op de acht Hagenaars heeft voor middaguur stem Provinciale Staten uitgebracht

Meer in

Nederland mag woensdag weer naar de stembus. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen staan op de agenda. Voor 12.00 uur heeft 12,8 procent van Den Haag hun stem uitgebracht voor de Provinciale Staten en 10,5 procent voor de waterschappen, meldt de gemeente.

Voor het eerst kan er ook gestemd worden in de Eerste Kamer. Het is volgens een woordvoerder een populaire plek om te stemmen. Vanochtend bracht ook burgemeester Pauline haar stem uit bij het stembureau in het Oude Stadhuis. Den Haag telt voor deze verkiezingen 269 plekken waar de inwoners hun stem kunnen uitbrengen.

In aanloop naar de verkiezingen hebben miljoenen Nederlanders gebruikgemaakt van online stemhulpen. Zo hebben tot nu toe 2,6 miljoen mensen ‘MijnStem’ ingevuld en 1,7 miljoen mensen gebruikten de ‘StemWijzer’ voor hulp in het maken van een keuze. Het is woensdag tot 21:00 mogelijk om een stem voor de Provinciale Staten en waterschappen uit te brengen.

Tussentijdse opkomst in de gemeente Den Haag om 12 uur:

Provinciale Staten: 12.8%

Waterschapsverkiezing: 10.5%

Volg de opkomst live via: https://t.co/PFWnQfJUCX pic.twitter.com/aFIZuEBL0t — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) 20 maart 2019