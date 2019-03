Huiszoekingen in Den Haag in onderzoek witwaspraktijken

Familie van overleden Pool neemt advocaat in de arm

De familie van de overleden Pool Radoslaw Jastrzebski wil de eigenaar en de huurder van het pand aan de Weimarstraat aansprakelijk stellen voor zijn dood. Radoslaw werd twee weken geleden in het pand aangetroffen nadat hij daar overleed aan koolmonoxidevergiftiging.

Op 7 maart werd het lichaam van ‘Radek’ gevonden in een woning aan de Weimarstraat. Bij binnenkomst in de ruimte werden agenten onwel, vermoedelijk door de hoeveelheid aanwezige koolmonoxide. Vorige week bevestigt het onderzoek naar de doodsoorzaak van de man dat het om een koolmonoxidevergiftiging gaat. Advocaat Jeffrey Jordan heeft namens de familie brieven aan de eigenaar én aan de huurder van het pand gestuurd. In de brief staat dat hij de partijen aansprakelijk wil stellen voor het overlijden van Jastrzebski.

Tot een rechtszaak hoeft het niet te komen, volgens Jordan. “Ik hoop op een goed en duidelijk rapport en dat we misschien onderling tot een oplossing kunnen komen.” Volgens hem is de familie niet uit op geld, maar wil eerst weten wie er verantwoordelijk is voor het overlijden van hun familielid.

De kapper die het pand huurt verklaarde eerder dat ‘Radek’ vaak betaalde om te mogen blijven slapen, maar als hij even geen geld had het niet hoefde. Een nicht van de overleden Pool beaamt dat niet. Volgens haar woonde haar neef al jaren in de Weimarstraat en zou hij daar ook voor betalen. Hij zou haar ook meerdere keren hebben verteld over aanhoudende hoofdpijn.