Haagse opkomst Provinciale Statenverkiezing bijna vijftig procent

Bijna de helft van de Haagse stemgerechtigden heeft vandaag gestemd voor de Provinciale Staten: 49,2 procent. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen, in 2015, toen 47,7 procent van de kiezers ging stemmen.

Opmerkelijk genoeg is de opkomst bij de waterschapsverkiezingen omlaag gegaan, van 44 naar 40,8 procent. Woensdag kon er tussen 7.30 en 21.00 uur in totaal op 269 plekken in Den Haag gestemd worden.

Het ziet er naar uit dat Forum voor Democratie de grote winnaar is in Zuid Holland. Uit een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat de partij tien zetels in de Provinciale Staten bemachtigd. VVD verliest een zetel en gaat naar negen.