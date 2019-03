Huiszoekingen in Den Haag in onderzoek witwaspraktijken

De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) heeft in Den Haag en Rotterdam huiszoekingen gedaan in een groot onderzoek naar witwassen. Er is beslag gelegd op meerdere panden, voertuigen, contant geld, een wapen en illegale geneesmiddelen. In Rotterdam zijn twee broers van 24 en 33 jaar aangehouden.

De FIOD begon een onderzoek naar de 24-jarige broer toen hij in 2015 een huis kocht waarvoor hij geen hypotheek had afgesloten. Dat kwam niet overeen met de gegevens van de man die bij de Belastingdienst bekend waren. Zijn inkomen en vermogen waren niet voldoende om het huis te kunnen betalen.

De oudere broer stortte vanaf eind 2017 grote sommen contant geld op zijn bankrekening. Ook kocht hij voor bijna 400.000 euro aan panden zonder hypotheek.