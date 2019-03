Keane, Van Dik Hout en DJ Maxi Jazz (Faithless) op jubileumeditie Live on the Beach

De Engelse band Keane is op zaterdag 7 september de hoofdact tijdens de vijfde editie van ‘Live on the Beach’, de jaarlijkse reeks strandconcerten. Dat maakte organisator Arwin Touw woensdagochtend bekend op Den Haag FM.

De avond wordt afgesloten met een set van DJ Maxi Jazz, bekend van de Britse dance act Faithles. “We wilden al een tijdje internationaal gaan”, zegt Arwin. “Met Keane en Faithless voldoen we aan die eis.”

Nederlands voorprogramma

Het voorprogramma is wel afkomstig van Nederlandse bodem, de Utrechtse band Rondé, Van Dik Hout en Suzan en Freek openen de avond. Vaste prik tijdens Live on the Beach is de Scheveningse zanger Pat Smith.

Live on the Beach is toe aan haar vijfde editie en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot groot meerdaags festival. Afgelopen jaar zou het voor het eerst drie dagen duren. Door tegenvallende verkoopcijfers kwam de derde dag, met rapper Typhoon, te vervallen. Hoeveel dagen het dit jaar zal duren kan de organisatie nog niet zeggen. Hou voor meer informatie over Live on the Beach onze website in de gaten.

Foto: Richard Humphrey

Luister hier naar het interview met Arwin Touw op Den Haag FM.