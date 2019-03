“Iedereen is gelijk tijdens Holi-Paghwa”

Donderdag staat voor de Hindoestaanse gemeenschap in het teken van Holi-Phagwa, oftewel het lentefeest. “Tijdens Holi vieren we de overwinning van het goede op het kwaad”, zegt Amar Soekhal, voorzitter Stichting Holi Samen op Den Haag FM.

“Subh Holi”, begint Amar. “Dat betekent een gezegende Holi. Alle kleuren die we in de natuur zien komen tijdens het feest naar voren. Een manier om het te vieren is elkaar besprenkelen met gekleurd poeder. Daarmee zeggen we: Laat alle negatieve energie achter je, en begin met een nieuwe lente.” Het gekleurde poeder heeft ook nog een andere betekenis. “Als iedereen geel, blauw, rood en paars is zie je geen verschil meer tussen blank en zwart. Alle rangen en standen verdwijnen tijdens het Holi-feest.”

Het Holi-feest wordt donderdagmiddag groots gevierd in Wijkpark Transvaal. Een reportage is donderdagavond te zien op Den Haag TV.

Luister hier naar het interview met Amar Soekhal op Den Haag FM.