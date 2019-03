Kleurrijke koetsenparade tijdens eerste editie The Hague Pride

Tussen 6 en 9 juni vindt de eerste editie van ‘The Hague Pride’ plaats, de opvolger van het The Hague Rainbow Festival. Onderdeel van het festival is de kleurrijke koetsentocht ‘Royal Rainbow Parade’.

De eerste officiële Pride duurt maar liefst vier dagen, en is verspreid over de hele stad. “De naam Pride brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee”, zegt organisator Sebastiaan de Graaf tegen Den Haag FM. “We zijn ons bewust van onze maatschappelijke taak. Naast een heel leuk festival willen we natuurlijk ook aandacht voor het feit dat dit anno 2019 nog steeds nodig is.” Het Filmhuis draait speciale films in het thema van het festival. In de foyer zijn na afloop van de films nabesprekingen, debatten en exposities.

Net als voorgaande jaren is op de zaterdag de Pride Walk, een initiatief van het COC. Het muzikale gedeelte van het festival is dit jaar voor het eerst op het Buitenhof in plaats van de Grote Markt. Kijk voor meer informatie op de website.

Foto: Eva van Kempen

