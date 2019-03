Theater Dakota viert tienjarig bestaan filmplatform Cineville

Theater Dakota staat zondag in het teken van Cineville. Omdat het filmplatform tien jaar bestaat draaien er zondag de hele dag maar liefst vijf films.

“Met een Cineville-pas kan je naar films in 43 filmzalen door het hele land, waaronder Theater Dakota”, zegt Nandita Ramlakhan van Theater Dakota op Den Haag FM. “Om het jubileum te vieren draaien we nog een keer publieksfavorieten van de afgelopen tien jaar.” In Theater Dakota zijn La Grande Bellezza, Borgman, The Grand Budapest Hotel, Moonlight en Black Swan te zien.

Tien jaar Cineville begint zondag 24 maart om 10.00 uur. Om 19.45 uur begint de laatste voorstelling. Kijk hier voor meer informatie en kaartverkoop.

Luister hier naar het interview met Nandita Ramlakhan op Den Haag FM.