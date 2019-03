VVD grootste partij onder Haagse stemmers, Forum voor Democratie tweede

Waar Forum voor Democratie in de provincie Zuid-Holland en in de Eerste Kamer de grootste partij lijkt te zijn is dat niet het geval onder stemmers in Den Haag. De meeste Hagenaars hebben gestemd op de VVD, zij kreeg 16 procent van de stemmen en levert daarmee iets in ten opzichte van 2015.

Forum voor Democratie is onder Haagse stemmers de tweede partij geworden met 14,4 procent van de stemmen. GroenLinks staat ook op winst in onze stad en kreeg 12,1 procent van de stemmen.

Meer dan de helft (50,9%) van de kiesgerechtigden heeft gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. De voorlopige uitslag is gebaseerd op het tellen van ruim 80 procent van de stemmen.