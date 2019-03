Wereldpremière film Haagse regisseur tijdens Movies That Matter Festival

Dit weekend start het Movies That Matter-Festival hét internationale festival over mensenrechten en een duurzame samenleving in de stad van vrede en recht, met negen dagen lang speelfilms, documentaires, debat, muziek en meer. Een van de films die dit weekend zijn wereldpremière beleefd is ‘Stad van Twee Lentes’ van de Haagse regisseur Frederick Mansell en Laurens Samsom.

In de film wordt Ala, een elfjarig meisje dat met haar gezin in de Iraakse stad Mosoel woont, gevolgd. Mosoel ligt in het noorden van Irak en was de hoofdstad van het Kalifaat. De stad staat bekend als zeer gewelddadig. “We vroegen ons af waarom mensen in godsnaam terug willen gaan naar zo’n kapotgeschoten stad”, zegt Frederick op Den Haag FM. “We hebben de familie anderhalf jaar gevolgd en heel veel meegemaakt. Van bombardementen tot de wederopbouw van de stad.”

Het Movies That Matter Festival begint vrijdag en duurt tot en met zondag 31 maart. Stad van Twee Lentes is zaterdag voor het eerst te zien. Meer informatie is hier te vinden.

Luister hier naar het interview met Frederick Mansell op Den Haag FM.

Stad van twee lentes – trailer from dimdocs on Vimeo.