Burgemeester Pauline Krikke loopt mee in stille tocht voor slachtoffers aanslag Utrecht

Burgemeester Pauline Krikke zal vrijdagavond meelopen in de stille tocht in Utrecht. Deze toch vindt plaats naar aanleiding van de aanslag in een tram in Utrecht afgelopen maandag.

De stille tocht begint vrijdag om 19.00 uur bij het Jaarbeursplein en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar de aanslag plaatsvond. De tocht is een initiatief van Dominique Bos en Samantha Dort, twee bekenden van Roos Verschuur die bij de moordpartij omkwam.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen houdt een speech, draagt een gedicht voor en kondigt daarmee een minuut stilte aan. Naast burgemeester Krikke zal ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam haar steun betuigen tijdens de stille tocht.

Foto: Gera Nieland