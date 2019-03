Den Haag belooft in 2030 uitsluitend emissievrije reinigingsvoertuigen

De gemeente wil zo snel mogelijk emissievrije voertuigen voor het schoonmaken van de publieke ruimte en het ophalen van huishoudelijk afval. Dit doel dat de gemeente stelt moet uiterlijk in 2030 gehaald zijn. Dat is te lezen in het convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche dat wethouder Liesbeth van Tongeren binnenkort ondertekent.

“Vuilniswagens en de voertuigen van het veegbedrijf zijn bijna dagelijks op straat. Als die auto’s schoon zijn, maakt dat de lucht die we inademen ook direct schoner. Ze zijn bovendien stiller en beter voor ons klimaat”, aldus de wethouder Duurzaamheid. Binnen een jaar na het ondertekenen van het verdrag zal Van Tongeren met een plan van aanpak komen.

De termen “Zero Emissie” of “emissievrij” betekenen dat een voertuig geen vervuilende stoffen uitstoot. In de praktijk houdt dit in dat het voertuig elektrisch aangedreven wordt.

Naast diverse gemeenten ondertekenen de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen als de HMS het verdrag.

Foto: Gemeente Den Haag