Fotografie Erwin Olaf en expositie ‘Continuous Diversity’ centraal in Kunstlicht op Den Haag FM

Het live radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan de dubbelexpositie in Den Haag rond fotograaf Erwin Olaf (foto) en aan de tentoonstelling ‘Continuous Diversity’.

Erwin Olaf wordt in juni zestig, en is het tijd voor een eerbetoon. Zijn meest bijzondere werk is tot half mei te zien in twee musea in Den Haag: het Fotomuseum en het Gemeentemuseum. De dubbelexpositie bewijst hoe hij zich in veertig jaar heeft ontwikkeld van bozige jonge hond in de jaren tachtig naar gerenommeerd crossmediaal kunstenaar anno nu. In Kunstlicht licht Hanneke Mantel (mede-)samensteller en junior conservator van het Gemeentemuseum de beide tentoonstellingen toe.

Marcel Wesdorp

De groepstentoonstelling ‘Continuous Diversity’ van galerie Helder in Den Haag nodigt uit om op eigen gelegenheid innerlijke landschappen te ontdekken. Samensteller Marcel Wesdorp nodigde kunstenaars uit en vroeg ze op landschapsonderzoek uit te gaan. Ook Wesdorp is te gast in de studio van Kunstlicht.

In Kunstlicht is natuurlijk ook aandacht de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag en Door de bril van een ander. Tot besluit zijn er de agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: ‘The Kitchen’ uit de serie ‘Hope’(2005) | © Erwin Olaf.