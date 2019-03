Harrie Jekkers geeft extra show met Klein Orkest in Zuiderpark

De Haagse cabaretier Harrie Jekkers kondigt een extra show aan met zijn formatie Klein Orkest op 28 juli in het Zuiderpark. Dat vertelde hij donderdag tegen presentator Justin Verkijk. “Omdat de eerste show op 27 juli al bijna uitverkocht is, hebben we besloten een show toe te voegen”, aldus Jekkers.

“Het is voor mij heel bijzonder om in het Zuiderpark te spelen. Ik heb er in mijn jeugd vlakbij gewoond en heb daar met mijn moeder voorstellingen gezien van bijvoorbeeld Dik Trom.” Naast de toegevoegde show met Klein Orkest vertelt Jekkers ook over zijn solovoorstellingen in de Koninklijke Schouwburg. “Volgend jaar heb ik er pas zestig gespeeld en dat is best weinig. Misschien ga ik daarna met de voorstelling op tour en kom ik vervolgens met iets nieuws.”

De cabaretier is verrast over zijn populariteit in Nederland. “Het is een ongelofelijk gevoel om op je 67e nog ‘top of the bill’ te zijn. Dit is veel leuker om te doen tijdens mijn pensioen dan alleen vissen.”

Luister hier naar het interview met Harrie Jekkers.