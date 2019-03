Fotografie Erwin Olaf en expositie ‘Continuous Diversity’ centraal in Kunstlicht op Den Haag FM

Hogere celstaf voor moordenaar van Koen Everink: 20 jaar

De 32-jarige voormalige tenniscoach Mark de J. heeft 20 jaar celstraf gekregen van het gerechtshof. Het hof deed vrijdag uitspraak over de staf van De J. voor de moord op Koen Everink.

De J., oud-coach van de Haagse tennisser Robin Haase, werd veroordeeld voor achttien jaar cel voor het doden van zijn voormalige vriend en gokmaatje Koen Everink. De J. was gokverslaafde en zou een schuld van 80.000 euro bij Everink hebben opgebouwd. Hij ging in hoger beroep tegen deze uitspraak. Nu is De J. dus veroordeeld voor een twee jaar langere celstraf.

Everink werd op 4 maart 2016 dood gevonden in zijn villa in Bilthoven. Hij was door tientallen messteken om het leven gebracht. Dat gebeurde terwijl zijn jonge dochtertje boven lag te slapen.