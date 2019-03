The Hague Street Art maakt ‘Instagrammuur’ in Raamstraat

Overleden man in appartement Scheveningen niet omgekomen door misdrijf

De 31-jarige Hagenaar die in oktober vorig jaar overleed aan de Zeekant op Scheveningen kwam niet om het leven door een misdrijf. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie na maandenlang onderzoek vastgesteld.

Op maandag 1 oktober werd de man dood aangetroffen in het luxe appartement op de vierde verdieping van het complex aan de kust. Hulpdiensten deden nog een poging tot reanimatie, maar tevergeefs. De Hagenaar overleefde het niet.

De politie hield vanaf het begin rekening met een misdrijf, omdat de man “onder verdachte omstandigheden” was aangetroffen. Nu een misdrijf is uitgesloten, is het onderzoek naar het overlijden van de man afgerond.