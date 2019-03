Den Haag belooft in 2030 uitsluitend emissievrije reinigingsvoertuigen

Overleden man in appartement Scheveningen niet omgekomen door misdrijf

Scooterrijder zwaar gewond na ongeluk Melis Stokelaan

Een scooterrijder is vrijdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de kruising van de Beresteinlaan en de Melis Stokelaan.

De scooterrijder kwam in botsing met een automobilist op het kruispunt. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten voor al het verkeer, er is veel politie ter plaatse.