Spuigasten over uitslag Provinciale Statenverkiezingen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Forum voor Democratie is uit het niets de grootste partij geworden in Zuid-Holland. De partij van lijsttrekker Rob Roos haalt 11 zetels bij de Provinciale Statenverkiezingen. Wat betekent deze uitslag voor Zuid-Holland? SP-gedeputeerde Rik Janssen analyseert in Spuigasten de verkiezingsuitslag en blikt terug op zijn periode in het bestuur van Zuid-Holland.

Maar in hoeverre gingen de Provinciale Statenverkiezingen daadwerkelijk over de provincie? Of werden ze vooral gedomineerd door de landelijke politiek? Te gast zijn de campagneleiders Chris Schaapman (ChristenUnie) en Paul Breitbarth (D66).

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.