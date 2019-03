Stadswandeling laat eetbare planten zien in binnenstad Den Haag

Meer in

Eten van de straat. Het kan in onze stad want Den Haag blijkt een schatkamer van eetbare planten. Kitty Hinkenkemper laat tijdens haar stadswandelingen zien wat voor eetbaars er allemaal te vinden is.

Deze wandeling is onderdeel van Keep Alive Walks. Dat is een initiatief dat gebruik maakt van ‘blauwe zones’, dat zijn gebieden waar mensen gezond en vitaal honderd jaar oud worden.

Maar hoe smaken de straatplanten? “Het smaakt net alsof je het in de winkel heb gekocht”, aldus één van de deelnemers.