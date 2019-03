STRAATVRAAG: Bedelaars terroriseren winkelcentrum Leyweg

Bedelaars zorgen in het winkelcentrum aan de Leyweg voor overlast en daarom komt daar binnenkort een verbod op bedelen. De VVD pleit voor een bedelverbod in alle winkelgebieden in Den Haag. Dat zegt Frans de Graaf van de VVD in een reactie op het invoeren van een bedelverbod in winkelcentum Leyweg. In de straatvraag zochten we uit hoe groot het probleem is.