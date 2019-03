“Forum voor Democratie heeft een politieke supermarkt gemaakt”

“Forum voor Democratie heeft een soort politieke supermarkt gemaakt van alle ongenoegens die er in Nederland leven.” Dat zei SP-provinciebestuurder Rik Janssen zaterdagochtend in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

Forum voor Democratie staat in Zuid-Holland bovenaan na de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland. De partij haalde elf zetels in de Staten. De nummer twee is de VVD, met negen zetels. GroenLinks eindigde met vijf zetels derde, samen met D66 en de PvdA.

Janssen vindt de tactiek van Forum voor Democratie passen bij de huidige maatschappij. “We zijn een consumptiemaatschappij geworden. We repareren geen toestellen meer, maar we gooien alles weg en kopen een nieuwe. En we nemen ook niet meer de moeite om in discussie te gaan met een politieke partij. ‘Doe mij maar een nieuwe’, wordt dan gezegd en dat is nu breed gebeurd”, stelde Janssen.

De SP-gedeputeerde gaf niet alleen de samenleving ‘de schuld’, maar hij stak ook de hand in eigen boezem. “Ik kijk als eerste naar mijzelf en niet naar anderen. Maar Forum heeft drie thema’s geijkt: klimaat, immigratie en koopkracht. Onze thema’s als SP zijn breder, genuanceerder en meer in detail. We zijn tegen de marktwerking, we zitten meer op de zorg. Dus de thema’s waren anders dan waar wij ons op profileren. Maar het is voor ons zeker een zaak om ervoor te zorgen dat we die mensen beter bij ons kunnen houden en minder weg kunnen laten lopen”, aldus Janssen.