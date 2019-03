Haagse stemmers Provinciale Statenverkiezingen kiezen VVD, Forum voor Democratie en GroenLinks

Onder Haagse stemmers is de VVD het populairst gebleken bij de Provinciale Statenverkiezingen, de partij kreeg 15,9% van de stemmen. Forum voor Democratie werd de tweede partij met 14,6 procent van de uitgebrachte stemmen, gevolgd door GroenLinks met 12,4% van de stemmen. Dat blijkt uit cijfers die de gemeente online heeft gezet.

De partij DENK wist goed te scoren in Laak en Centrum. Ook de PVV staat in drie stadsdelen in de top 3, dat gebeurde in Laak, Loosduinen en Escamp. Net iets minder dan de helft (49,7%) van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht afgelopen woensdag.

In de provincie Zuid-Holland werd Forum voor Democratie met 11 zetels de grootste partij, gevolgd door de VVD (10 zetels), GroenLinks (5 zetels) en D66 (5 zetels).

Centrum

1. GroenLinks (16,4%)

2. DENK (14,8%)

3. D66 (13,3%)

Escamp

1. Forum voor Democratie (18,2%)

2. PVV (12,4%)

3. VVD (10,7%)

Haagse Hout

1. VVD (25,4%)

2. D66 (15,3%)

3. Forum voor Democratie (11,9%)

Laak

1. Forum voor Democratie (15,0%)

2. DENK (13,0%)

3. PVV (12,2%)

Leidschenveen-Ypenburg

1. Forum voor Democratie (20,7%)

2. VVD (20,5%)

3. D66 (10,7%)

Loosduinen

1. Forum voor Democratie (19,8%)

2. VVD (16,1%)

3. PVV (10,0%)

Scheveningen

1. VVD (20,2%)

2. Forum voor Democratie (16,5%)

3. D66 (12,8%)

Segbroek

1. GroenLinks (18,8%)

2. VVD (15,7%)

3. D66 (13,8%)