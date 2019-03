Nieuwe Theehuis De Nijkamphoeve klaar

Na drie jaar van ontwerpen, geld inzamelen en bouwen is het nieuwe theehuis De Nijkamphoeve klaar. Op zaterdag 30 maart opent burgemeester Pauline Krikke het nieuwe theehuis op de BuurtBoerderij De Nijkamphoeve.

Met dit nieuwe gebouw biedt De Nijkamphoeve nog meer voorzieningen aan haar bezoekers. Het nieuwe theehuis is duurzaam gebouwd en voorzien van zonnepanelen. Hiermee is BuurtBoerderij De Nijkamphoeve de eerste kinderboerderij in Den Haag die zelfvoorzienend in energie is.

Donaties

Dat alles is mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente Den Haag, VSB Fonds, Fonds 1818, RABO Bank, stichting Haëlla, stichting Boschuysen en het Protestants Steunfonds. Daarnaast zijn donaties ontvangen van onder andere het Hofstad Lyceum.

Op zondag 31 maart is er open dag om het nieuwe theehuis te bewonderen. Men is vanaf 13:00 uur tot 16.00 uur van harte welkom. Het adres van BuurtBoerderij De Nijkamphoeve is Escamplaan 1750.

Foto: Andreas Dijk.