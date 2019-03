Robin Haase naar derde ronde in Miami na rommelig duel

Hagenaar Robin Haase heeft de derde ronde van het masterstoernooi in Miami gehaald. Haase versloeg in een rommelige partij de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Haase speelt in de derde ronde tegen de Georgiër Nikoloz Basilasjvili. Die wedstrijd is zondag.

Lloyd Harris was de vervanger van Gaël Monfils, die zich vlak voor de partij geblesseerd had afgemeld. Harris was op papier een meevaller voor Haase, maar daar kwam in de praktijk niets van terecht.

Rommelig

Na het verlies van de eerste set, met een hoop gevloek en getier, richtte Haase zich enigszins op. Hij won de tweede set en kwam in de beslissende set twee keer terug van een break achterstand.

Bij 4-4 hield Haase stand, ondanks 0-40 op eigen opslag en een makkelijk gemiste forehand van Harris op 30-40. De Zuid-Afrikaan kwam die teleurstelling in de tiende game niet te boven, waarmee de ontsnapping van Haase een feit was.