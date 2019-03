Historische blauwe tram rijdt door Den Haag

Een bijzonder plaatje in de stad zondag: de Blauwe Tram was even terug. Tot 1961 verzorgden de trams openbaar vervoer in een deel van de regio. De museumtrams die er nog zijn rijden af en toe een rondje. Vandaag reed ook een oude, gele tram van de HTM mee, meldt mediapartner Omroep West.

De blauwe tram was een begrip in de regio. In 1924 kregen de voertuigen hun kenmerkende donkerblauwe kleur. Er zijn nog zeven blauwe trams over. Drie daarvan zijn van de Scheveningse Tramweg Stichting.

Herinneringen

Veel ouderen hebben nog levendige herinneringen aan de tram. ‘Ik ben opgegroeid in Voorburg’, vertelt Ton Slootmaker, die vandaag meerijdt. ‘Je had aan de ene kant van het station de gele tram van de HTM, die rails liggen er nog, en waar nu de A12 is reed de blauwe tram. Ik ben er alle kanten mee op geweest, hij zit in mijn bloed. Het was ook een gemoedelijke tram.’

Geld inzamelen

De Tramweg Stichting wil met de ritten geld inzamelen, maar vooral ook de aandacht trekken van sponsors, want de stichting wil een oude Boedapester herbouwen. Dat is een tweedelig tramstel, van de serie die als laatste reed op de het tramnetwerk van de NZH. Voor de herbouw is 1,2 miljoen euro nodig.