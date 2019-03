Supersister en Lizzo in De Nieuwe Van Nierop

Jeugdspeler onwel op voetbalveld, traumahelikopter opgeroepen

Zaterdagmiddag is een traumahelikopter geland op een van de velden van sportcomplex Houtrust. Volgens De Scheveninger was een jeugdspeler van de bezoekende club onwel geworden op het veld van SVV Scheveningen. De situatie was zo ernstig dat om 16.30 uur de helikopter werd opgeroepen voor specialistische medische hulp.

De speler is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hij maakt het naar omstandigheden goed.