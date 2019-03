Loslopende honden bijten zwaan dood in Haags park

Twee loslopende honden hebben zaterdagmorgen een zwaan doodgebeten in een sloot op het landgoed Meer en Bos. In een video die op Facebook is geplaatst, is te zien hoe de eigenaresse van de twee honden wordt aangesproken door twee mannen omdat ze te laat lijkt in te grijpen.

‘U zag de honden er naartoe gaan maar hebt niets gezegd’, zegt een van de mannen. ‘U doet niets.’ De vrouw reageert hier laconiek op: ‘Dat is de natuur.’ De vrouw schrijft dat ze de zwaan al sinds zijn geboorte zes jaar geleden trouw volgt. Het jong van het overleden mannetje overleefde de aanval. Momenteel verblijft het diertje bij vogelopvang De Wulp. Het jong zal elders worden uitgezet.

Bronk wil dat vogels in natuurgebieden beter worden beschermd.