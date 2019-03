Supersister en Lizzo in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer Supersister en Lizzo (foto).

Supersister is terug, muzikant Robert Jan Stips vond het weer tijd zijn 50-jaar oude band tot leven te wekken. Met zijn Supersister Projekt 2019 heeft hij de psychedelische rock de nieuwe eeuw in getrokken. Lizzo is een van de nieuwe sterren van de laatste tijd, na een paar voortreffelijke singles, volgt nu een duet met Missy Elliott.

Meer releases zijn er van Typhoon met Tourist MC, Alan Walker, Paulusma, Machine Makes Man, Tame Impala, Andrew Bird, Jenny Lewis, S10 en Strand of Oaks. Tevens hoor je in de TOP 3 Nederlandstalige tracks van Aafke Romeijn, Rob Dekay en Trijntje Oosterhuis.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 21.00 tot 22.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).