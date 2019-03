Arrestatieteam doet inval na steekpartij

Een arrestatieteam van de politie heeft in de nacht van zondag naar maandag om 02.30 uur een inval gedaan in een woning aan de Keukenhoflaan. Dit naar aanleiding van een steekpartij zondagavond op de Calandstraat.

Het slachtoffer meldde zich bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en vertelde dat hij was neergestoken. Het slachtoffer werd door één of meerdere personen bedreigd. Al snel had de politie twee verdachten op het oog. Zij hielden zich op in een woning aan de Keukenhoflaan.

Arrestatieteam

Omdat niet duidelijk was of de verdachten een vuurwapen in hun bezit hadden is besloten het arrestatieteam in te zetten bij deze aanhouding. De twee, een 43-jarige man uit Den Haag en een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden aangehouden.

De politie zoekt getuigen.