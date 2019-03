Den Haag krijgt Franse Bulldoggendag

Dit weekend komen honderden Franse Bulldoggen samen bij Avonturia. Zondag is de allereerste Haagse Franse Bulldoggendag namelijk.

Komt een Franse Bulldogg echt uit Frankrijk? Wat maakt deze knorrepot uniek? Wat voor bijzondere band heeft dit ras met zijn baas? De antwoorden op deze vragen liggen voor het oprapen wanneer tientallen Franse Bulldoggen en hun baasjes elkaar ontmoeten. De Franse Bulldog is een aanhankelijke, vrolijke gezelschapshond en daarom organiseert Avonturia dit feestje.

Gedrags Eerste Hulp

Zooloog Laura-Anne Visele is aanwezig om vragen over het gedrag van de Franse Bulldog te beantwoorden, tijdens de gedrags eerste hulp. Ook geeft zij tijdens een speelmoment advies over het gedrag van de Franse Bulldog tijdens een spel.