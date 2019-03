Deze drie boeken mag je niet missen tijdens Boekenweek 2019

De Boekenweek 2019 is zaterdag begonnen. Het thema is dit jaar ‘De moeder de vrouw’. Den Haag FM vroeg maandag aan drie boekhandels in Den Haag welke boeken je absoluut niet mag missen.

Britt op de Laak van boekhandel Paagman raadt het kinderboek ‘Wereldvrouwen’ van Katherine Halligan aan. “Dat gaat over vijftig vrouwen of meisjes die de wereld hebben veranderd. Denk een Anne Frank bijvoorbeeld.” Bij boekhandel Douwes raadt eigenaar Reinoud Douwes het boek ‘Dit is mijn moeder’ aan. “Dat is van Tommy Wieringa die zijn moeder beschrijft. Het gaat over de haat-liefdeverhouding die hij met haar had, maar wel op een grappige manier.”

Bij De Vries Van Stockum kan Bart Lut ‘Een avond bij de vrouwenvereniging’ van Lokien de Bie warm aanbevelen. “Een supermooi boek over de vrouwenclubs in het Westland, ondersteund door illustraties van Babette Wagenvoort.”

De Boekenweek duurt nog tot en met zondag 31 maart.

Luister hier naar de tips van Britt op de Laak, Reinoud Douwes en Bart Lut op Den Haag FM.