Grote brand in woonboerderij met rieten dak

Aan het Ter Leedepad in Escamp woedt maandagavond brand in een woonboerderij met een rieten dak. Het vuur is volgens de brandweer inmiddels in het dak geslagen, en staat het riet in brand. De brandweer heeft flink opgeschaald.

Een speciaal team van de brandweer is opgeroepen om te helpen de brand onder controle te krijgen. Een bewoner heeft nog een bluspoging ondernomen, maar dat is niet gelukt. De bewoner was alleen thuis bij het uitbreken van de brand. Hij of zij is niet gewond.

Bij de brand komt veel rook vrij volgens de brandweer. Buurtbewoners die daar last van hebben worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.