Haagse Partij voor de Dieren: “Deurwaarders moet van dieren afblijven”

De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Haagse gemeenteraad wil dat deurwaarders niet zomaar gezelschapsdieren mogen innemen en veilen. “Deurwaarders moeten van dieren afblijven. Dieren zijn vaak onderdeel van het gezin”, zegt raadslid Robin Smit van de PvdD op Den Haag FM.

Volgens de huidige wet uit 1838 mogen dieren ingenomen en geveild worden door deurwaarders. In een wetsvoorstel dat in juni vorig jaar werd ingediend staat dat gezelschapsdieren niet mogen worden ingenomen. Smit wil dat de gemeente een proactieve houding aan zal nemen, omdat het lang kan duren voordat de nieuwe wet wordt toegepast. “Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress voor dier en eigenaar met zich mee.” Daar komt verandering aan als het aan de partij ligt.

Vogels van restaurant Soeboer

“Een deurwaarder mag allerlei dieren in beslag nemen, er is nu geen beleid op”, aldus Smit. Een voorbeeld dat het raadslid aanhaalt is het geval van het gedwongen vertrek van Indonesisch restaurant Soeboer uit het pand aan de Assumburgweg. Een groep papegaaien leeft in de volière naast het restaurant. Maar de vogels vallen niet in de categorie van gezelschapsdieren. “Hoe dan ook, het belangrijkste is de erkenning dat een dier geen ding is.”

Een rasdier waarmee gefokt wordt zou wel in beslag genomen kunnen worden. “Dat is een grijs gebied. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat deurwaarders geen enkel dier meer in beslag mogen nemen.”

Foto: Gemeente Den Haag

Luister hier naar het interview met Robin Smit op Den Haag FM