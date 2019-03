Handhavers dit jaar uitgerust met camera’s

Handhavers in de stad worden nog dit jaar uitgerust met camera’s. Dat meldt het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om een pilot met als doel te kijken of de camera’s permanent gebruikt kunnen worden.

Hart voor Den Haag / Groep de Mos-raadslid Jelle Meinesz: “Goed dat boa’s nu worden uitgerust met bodycams. Dit komt de veiligheid op straat ten goede, want ze hebben een ontradend effect dus schrikken mensen met kwaad in de zin af. Daarnaast beschermt het onze handhavers tegen ongegronde klachten, die kunnen later met de beelden worden weerlegd! Ik hoop dan ook dat deze pilot zal leiden tot positieve uitkomsten en een structurele uitrusting van boa’s met bodycams.”

Foto: Archief.