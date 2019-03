Meer beweging moet vallende ouderen voorkomen

Vallen en weer opstaan. Een bekend gezegde, maar voor veel ouderen niet vanzelfsprekend. Daarom organiseert De Volharding in samenwerking met Haagse Fysio Groep een valpreventie voor Haagse ouderen.

Het vallen van ouderen komt regelmatig voor en kan ernstige gevolgen hebben. Om dit te voorkomen organiseert het ondersteuningsfonds voor ouderen ‘De Volharding’ in samenwerking met de Haagse fysiogroep een presentatie ‘valpreventie voor ouderen’. Amita Sitaram geeft als fysiotherapeut de presentatie. Volgens haar is regelmatig erg belangrijk. “Wat eigenlijk nog belangrijker is, is balans. Dit train je door elke dag dertig minuten oefeningen te doen.” verteld ze aan Den Haag FM.