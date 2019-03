Neergestoken man meldt zich bij ziekenhuis

De politie doet onderzoek naar een mogelijke steekpartij zondagavond. Een man meldde zich bij de spoedeisende hulp van het ziekenhuis en vertelde dat hij in de Calandstraat was neergestoken.

Meerdere agenten in kogelwerende vesten kwamen ter plaatse in de Calandstraat. Ook een politiehelikopter werd ingezet. De aanleiding van de mogelijke steekpartij is nog niet duidelijk.