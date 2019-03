Merol, Joost en Orlando Julius and The Heliocentrics op Sniester festival

Den Haag tekent Jongerenpact: “De jeugd heeft een belangrijke plaats in de stad”

Verschillende Haagse jongerenorganisaties onderteken dinsdag, samen met het stadsbestuur, het Haags Jongerenpact 2019-2020. In dit pact staat dat de gemeente en de verschillende organisaties nauwer gaan samenwerken. “Iedereen moet mee kunnen doen, ook jongeren”, zegt wethouder Jeugd, Kavita Parbhudayal op Den Haag FM.

Het pact is opgesteld om het 12,5 jarig bestaan van de Haagse Jongerenambassadeurs “te bekronen”. De ambassadeurs zijn in het leven geroepen om advies te geven aan de gemeente en andere professionele instanties die met jongeren werken. “Hun ideeën over hoe we de jongeren kunnen bereiken zijn welkom. Daar zijn ze een stuk beter in dan wij zij.”

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben de afgelopen 12,5 jaar al honderd adviezen ingediend bij de gemeente. “En met succes”, zegt Parbhudayal. “We moeten niet praten voor Hagenaars die dat prima zelf kunnen. We moeten ze juist een stem geven. De adviezen die de Haagse jongerenambassadeurs de afgelopen jaren hebben gegeven hebben bijdragen aan een betere en mooiere stad.”

Luister hier naar het interview met Kavita Parbhudayal op Den Haag FM.